Galatasaray'la anlaşan Rafael Leao, Milan'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Leao, paylaşımında ''Yarın yeni bir sayfa açılıyor ancak Milan'a olan sevgim asla bitmeyecek. Bu akşam sahada veda etmek isterdim. Milan'ı her zaman takip etmeye devam edeceğim. Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.