Kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alan rahim ağzı (serviks) kanseri, her geçen gün artış gösteriyor. Erken dönemde belirti vermeyen ve yavaş gelişen bu ölümcül hastalık aslında önlenebiliyor…

Bunun için toplumda farkındalığın artması gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş ‘Dünya Aşı Haftası’ kapsamında, rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısının öneminin yanı sıra alınması gereken tedbirlere şöyle değindi:

Prof. Dr. Bülent Tıraş

Kansere dönüşmesi ne kadar sürer?

Virüsün kendisi kansere dönüşmez. Ancak yüksek riskli HPV enfeksiyonu türleri, kanser öncesi hücre değişikliklerine neden olabilir. Bu hücre değişiklikleri, kontrol altına alınmadıkları takdirde sonunda kansere yol açabilir. Ancak bu süreç yıllar süre bilir.

İnsan Papilloma Virüsü nedir?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü) vücudun farklı bölgelerini etkileyebilen bir virüstür.

El, ayak ve yüzde siğillere neden olan HPV türleri de dahil olmak üzere 100’den fazla HPV türü vardır. Yaklaşık 30 HPV türü, vulva, vajina, rahim ağzı, penis ve skrotumun yanı sıra rektum ve anüsü de etkileyebilir.

HPV en yaygın viral cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur. HPV’ye karşı aşılanmamış cinsel yönden aktif kişilerin çoğu hayatlarının bir noktasında bu virüsle enfekte olabilir. Çoğu kişi ise enfeksiyon kaptığını asla bilmez. HPV’nin bazı türleri yüksek risklidir ve rahim ağzı, vulva ve vajina kanseri gibi kanserlere yol açabilir.

HPV aşısı hayat kurtarır

Cinsel yolla bulaşan Human Papiloma Virüsün (HPV) neden olduğu rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV aşısı hayati önem taşır.

İnsan papillomavirüsünün (HPV) 30’dan fazla türü cinsel organlarınızı etkileyebilir. Bunlar arasında genital siğillere neden olanlar gibi zararsız HPV türleri de bulunur. HPV türlerinin sadece bazıları kansere dönüşebildikleri için “yüksek riskli” olarak kabul edilir. Riskinizi azaltmak için HPV aşısı ve düzenli taramalar yaptırmak gibi önleyici tedbirler alabilirsiniz.

HPV aşısı, cinsel olarak aktif hale gelmeden önce (yaklaşık 11 veya 12 yaş) yaptırıldığında en iyi sonucu verir.

Bu aşı, 26 yaşına kadar hiç aşı olmamış kişilere de önerilir. 27-45 yaş arasındaki kadınlara ve erkekler de tavsiye edilmektedir.

Teşhis yolları

Yüksek riskli HPV türleri belirti vermez. Teşhis için rutin bir PAP smear veya HPV testi yapılır. HPV enfeksiyonundan kaynaklanmış olabilecek anormal hücreler ise kolposkopi ile tespit edilebilir.

Bu işaretlere dikkat!

Genital bölgeyi etkileyen HPV genellikle belirti vermez. Belirtiler ortaya çıktığında, virüsün en yaygın işareti genital bölgedeki siğillerdir. Genital siğiller, cildinizde büyüyen pürüzlü, karnabahar benzeri şişliklerdir. Genital siğiller bulaşıcıdır (tüm HPV türleri gibi). Ayrıca kaşıntılı ve çok rahatsız edici olabi-lirler.

Rahim ağzı kanseriyle ilişkisi

HPV’nin bazı türleri (çoğunlukla 16 ve 18 tipleri) rahim ağzı hücrelerinde değişikliklere neden olabilir. Bu duruma servikal displazi denir. Tedavi edilmediği takdirde, servikal displazi bazen rahim ağzı kanserine dönüşebilir.

SERVİKS KANSERİ

Erkekler de risk altında

HPV, erkeklerde de genital siğillere neden olabilir. Penis, anüs, baş ve boyun kanserlerine yol açabilir. Bu nedenle çocukluk döneminde aşı önerilir.

Kontrollerinizi aksatmayın

Rutin tarama programları da rahim ağzı kanseriyle etkin mücadele açısından büyük önem taşır. Erken teşhis (PAP Smear testi ile) ve kanser öncesi hücrelerin tedavisi genellikle bunun oluşmasını önleyebilir. HPV’den korunmanın en önemli yollarından biri de tek eşliliktir.

Nasıl tedavi edilir?

Uygulanacak tedaviler, cinsel organlarda veya vücudun diğer bölgelerinde görünen siğilleri ve rahim ağzındaki anormal hücreleri giderebilir. Rahim ağzı kanserinde erken dönemde genellikle cerrahi (rahmin veya sadece rahim ağzının alınması) ön plandayken, hastalığın ilerlemiş evrelerinde ise radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi kombinasyonları uygulanabilir.