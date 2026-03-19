Kâbe’nin bulunduğu kutsal alanda, Ramazan ayının son gününde etkili olan yağmur dikkat çekti. Aniden başlayan yağış, tavaf ibadetini sürdüren ziyaretçilere farklı bir atmosfer sundu.

Yağmurun başlamasıyla birlikte bazı ibadet edenlerin dua ederek ellerini semaya kaldırdığı, bazılarının ise bu anları cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü. Kutsal mekânda oluşan manzara, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yetkililer, yağışın kısa süreli ancak etkili olduğunu belirtirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Ramazan’ın son gününde yaşanan bu doğa olayı, birçok kişi tarafından “rahmet ve bereket” olarak yorumlandı.