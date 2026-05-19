Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘CİDDİ BİR MALİ TAKİP VAR’

Yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin konuşan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti.

‘MASAK TAKİBİNE TAKILMIŞ’

Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" ifadelerini kullandı.

‘EYLEMLERİ SUÇ TEŞKİL EDİYOR’

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahis oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

‘ADLİ SÜREÇLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR’

Gürlek, yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin de kesintisiz sürdüğünü ifade etti.