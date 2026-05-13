Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği ve sezonu hiçbir kupa alamadan kapatan Real Madrid, kulüp içi sorunlarla boğuşuyor. Sportif başarısızlığın yanı sıra Eflatun-Beyazlılarda sular da bir an olsun durulmuyor.

Son olarak basına sızan ve sonu hastanede biten Tchouameni-Valverde perdesinin perde arkasını ise bu kez futbolculardan Dani Ceballos, tüm gerçekliğiyle anlatmaya karar verdi.

"BEN YAPTIM ÇÜNKÜ..."

"Zaten sezon sonunda gideceğim" diyerek her şeyi bir bir anlatan Ceballos, şunları söyledi:

"Artık yalan söylemeyeceğim... Her şeyi ben sızdırdım çünkü bu kulüp beni önemsemiyor. Soyunma odası dağılıp giderken hiçbir şey yanlış değilmiş gibi davranıyorlar. İnsanlar Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin kavga etmesini şoke edici buluyor mu? Bu, kapalı kapılar ardında yaşananlardan sadece biri.

"TAM BİR KAOS HAKİM"

Herkes kameralar önünde profesyonel davranmaya çalışıyor ama perde arkasında tam bir kaos hüküm sürüyor. Her hafta tartışmalar, oyuncular birbirini suçluyor ve kimse asla sorumluluk almıyor.

Real Madrid'deki zamanımın bu yaz sona ereceğini zaten biliyorum, o yüzden neden beni açıkça umursamayan insanları korumaya devam edeyim? Taraftarlar, o soyunma odasında neler olup bittiğinin gerçeğini bilmeyi hak ediyor. Bu kulüp şu anda insanların sandığı gibi bir yer değil."

"BUNA İZİN VERMEYECEĞİM"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de Ceballos'un çok konuşulan bu itirafına şu yanıtı verdi:

"Kavga olayının gün yüzüne çıkarılmış olması kavganın kendisinden daha kötü. 26 yıldır buradayım. Oyuncuların kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi ama bunlar aile içinde kalır. bunu dışarı sızdıranlar, mutsuz oldukları ve kulüpten gönderileceklerini düşündükleri için bunu yapıyorlar. Birbirlerine tekme atarlar, sonra yine arkadaş olurlar. Bazılarının yaymaya çalıştığı bu kaos havasına izin vermeyeceğim."