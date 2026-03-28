Altın fiyatları, hafta başındaki geri çekilmenin ardından gelen güçlü dip alımlarıyla cuma günü yüzde 3’ten fazla yükseldi. Yatırımcılar ise Ortadoğu’daki çatışmalarda gerilimin düşüp düşmeyeceğine odaklanmış durumda.

ALTIN FİYATLARI BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Spot altın, yüzde 2,6 artışla ons başına 4 bin 491,78 dolara yükseldi. Gün içinde 4 bin 554,39 dolar seviyesine kadar çıkan altın, haftaya güçlü bir dönüş yaptı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 2,7 yükselişle 4.492,5 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da toparlanma yaşandı. Gram altın haftanın son gününde yüzde 3'e yakın yükseliş yaşadı ve 6 bin 418 lira seviyesine yükseldi.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI MESAJI

RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, son satış dalgasının önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirterek, “Piyasa sert satış gördü ve fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu, altın almak için oldukça güçlü bir fırsat” dedi.

Spot altın, hafta başında 4.097,99 dolar ile son dört ayın en düşük seviyesini görmüştü.

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Pavilonis, önümüzdeki haftalarda kademeli bir yükseliş beklediklerini ifade ederek, “Önümüzdeki birkaç haftada yavaş ama istikrarlı bir yükseliş görebiliriz. İran kaynaklı risklerin azalması durumunda ise risk iştahı artabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ORTA DOĞU PİYASALARI SARSMAYA DEVAM EDİYOR

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği sürenin uzatılmasına rağmen varil başına 110 doların üzerinde kalmayı sürdürdü. Tahran yönetiminin ABD’nin 15 maddelik teklifini reddetmesiyle birlikte savaş dördüncü haftasına girerken bölge geneline yayıldı.

Artan enerji ve gübre fiyatları küresel ekonomide enflasyon baskılarını artırırken, bu durum piyasalarda belirsizliği derinleştiriyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ ÖTELENİYOR

Yükselen enflasyon beklentileri, Federal Reserve’in faiz indirimlerinden ziyade faiz artışlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum normalde faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar artık 2026 yılı için faiz indirimi beklentilerini tamamen fiyatlamış durumda. Oysa savaş öncesinde iki faiz indirimi öngörülüyordu.

COMMERZBANK'TAN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Commerzbank, altın için yıl sonu tahminini 4 bin 900 dolardan 5 bin dolara yükseltti. Banka, son geri çekilmenin kalıcı olmayacağını belirtti.

Banka ayrıca İran savaşının ilkbaharda sona ermesini beklerken, bu durumun faiz artışı beklentilerini sınırlayabileceğini ifade etti. Buna göre, Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden faiz indirimine başlayarak gelecek yıl ortasına kadar toplamda yaklaşık 75 baz puanlık indirim yapması öngörülüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metaller de değer kazandı. Spot gümüş yüzde 2,2 artışla 69,54 dolara, platin yüzde 2,3 yükselişle 1.868,89 dolara ve paladyum yüzde 1,8 artışla 1.377,25 dolara çıktı.