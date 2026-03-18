İran'ın 'birkaç saat içinde' BAE, Katar ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini vuracağını duyurmasının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar duyuldu.

Benzer haberler Bağdat'dan da geldi. ABD'nin Bağdat büyükelçiliğinde patlamaların duyulduğu aktarıldı. Bahreyn ise acil durum ilan ederek vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı X üzerinden yaptığı açıklamada "hava savunmasının füze tehdidine karşı harekete geçtiğini" açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesine doğru fırlatılan iki balistik füzeyi önleyip imha ettiğini açıkladı. Bakanlık daha önce aynı bölgede iki insansız hava aracını imha ettiğini de açıklamıştı.

Son görüntülere göre Riyad'ın belli bölgelerine füzeler isabet etti. İsabet eden füzelerin hedeflerini vurup vurmadığı bilinmiyor.

İsrail'in İran'daki Pars Doğalgaz Üretim tesisini vurmasının ardından üç Körfez ülkesindeki petrol ve gaz tesislerini vuracağını duyuran İran, bölge çapında uyarılar yayınladı.

ÇATIŞMA 'GÖZE GÖZ' EVRESİNE GİRDİ

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü X üzerinden yaptığı açıklamada "göze göz hesabıyla karşılığın hazır olduğunu" ifade etti.

Galibaf, "Dün gece İran halkı düşmanın tüm planlarını boşa çıkardı. Düşman, İran halkına karşı öfkeli ve çaresiz durumda; altyapıya saldırarak savaş alanındaki yenilgilerini gizlemeye çalışıyor. Elbette bu, onlar için intihar anlamına geliyor" diye konuştu

Sözcü, “Göze göz ilkesi devreye girdi ve çatışma yeni bir aşamaya girdi" diye ekledi.