Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ligin formda ekibi Çaykur Rizespor'u Chobani Stadyumu'nda konuk edecek.

Çaykur Rizespor Yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, Radyo Gol'e zorlu maça dair açıklamalarda bulundu.

Bakır, "Kalan 5 maçımızın hepsini kazanma hayalini kuruyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'nin de bizi yenmekle ilgili hayali var. Şüphesiz favori Fenerbahçe'dir ama birçok favorinin maçlarını kaybettiği örneklerini hep gördük. Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe maçında taraftarımızı mutlu eden sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.