Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, Esra Ceyhan’ın YouTube programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Hatemo, 2012 yılına dair sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı.

ESRA CEYHAN'I DA ŞAŞIRTTI

Hatemo, açıklamasında 2012 yılından sonra her şeyin değiştiğini düşündüğünü ifade etti. “Ütopik şeyler var kafamda. Önüme araştırmacıların çalışmaları çıkıyor. Ben 2012’de öldüğümü düşünüyorum” diyen şarkıcı, sözleriyle şaşkınlık yarattı.

''BAŞKA BOYUTA GEÇTİK''

Ünlü isim konuşmasının devamında, “2012’de bir şey oldu. Anlayamıyorum. Zaman değişti. Başka bir boyuta geçtik. Belki de ölüm değildir bunun adı. Covid’de de bir şey oldu. Şu anda zaman hızlandı” ifadelerini kullandı.

Hatemo’nun “zamanın hızlandığı” yönündeki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyenler bu açıklamaları farklı yorumladı.