Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın başarılı isimlerinden Rolland Sallai, SÖZCÜ’nün misafiri oldu. Sallai, muhabirimiz Mesut Yıldırım’ın sorularını yanıtlarken, “Bu şampiyonluklar bize yetmez” mesajı verdi. Sahadaki hırslı görüntüsünü röportaja da taşıyan Macar yıldız, “27. şampiyonluğu düşünmeye başladım. Yeni bir başarı elde edeceğiz. Bunun için hazırız. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş olabiliriz. Ama biz yeni başarılar için açız. Bunun için tabii ki çok çalışacağız ama başarılı olduğunuzda aldığınız haz çok güzel. Bu da sizi bir sonrakine hazırlıyor. En büyük motivasyonum bu” dedi.

KENAN’I DURDURMAYI BAŞARDIM

Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olduklarını ve gelecek sezon çeyrek finale kalmak istediklerini belirten Sallai, Juventus maçını unutamadığını söyledi. “Kenan Yıldız’a karşı çok iyi bir performans sergiledin. Özel olarak mı hazırlandın?” sorusuna 28 yaşındaki futbolcu, “Kenan’ı nasıl durduracağımı çok düşündüm. Ne yapacağını az çok biliyordum. Savunmacı hep yakın olursa ve hep rahatsız ederse hücum oyuncusunun oyun kalitesini düşürecektir. O sakin çalışkan ve çok zeki. Kendisi benim için en iyi oyunculardan biri. Onu durdurmak için uğraştım çalıştım ve başardım” yanıtını verdi.

FENER MAÇLARI SAVAŞ GİBİ

Roland Sallai, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabetten çok etkilendiğini belirtti. Fener ile oynanan derbi maçlarıyla ilgili “Tek kelimeyle muhteşem bir atmosfer” diyen Sallai, “Savaş gibi bir rekabet, gerçekten savaş gibi... İki takımın arasındaki rekabeti başka bir şekilde anlatamam. Ama son senelerde çok üstünüz onlara karşı. Daha da farkı açmalıyız. Her yıl performansımızın üstüne koymalıyız. Galatasaray’ın Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu onlara göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAĞ BEKTE MEYDAN OKUDUM

G.saray’da sağ bek bölgesinde ilk kez oynayan ve bu mevkiye çabuk adapte olan Rolland Sallai, bu konuyla ilgili şunları söyledi: “Hoca beni oraya ilk koyduğunda ‘Burada hiç oynamadım’ dedim. O bölgede oynayan en iyi futbolcuları izledim. Benim için zor bir meydan okumaydı, şimdi pozisyonu inanılmaz seviyorum. Okan Hoca nerede oyna derse oynarım.”

OKAN BURUK’LA ÇALIŞMAK ŞANS

Sallai, Okan Buruk’un en büyük özelliğinin insanlığı olduğuna vurgu yaptı. Macar savunmacı, “Gelmeden önce telefonda konuştuğumuzda her zaman bana yardım edeceğini söyledi. Onun için harika şeyler sıralayabilirim. Teknik ve taktik her hocada var ama Okan Hoca’yı ayıran en önemli şey çok iyi bir insan olması. Bu beni mutlu ediyor. Onunla çalışmak büyük şans.”

GALATASARAY İSTEYİNCE UYUYAMADIM

Macar futbolcu, geçen sezonun yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’a imza atmıştı. Sallai, sarı-kırmızılılardan gelen teklifle ilgili “Çok enteresan bir transfer oldu. Son gündü, uyumaya gidiyordum ve Galatasaray’ın istediğini duydum. Çok heyecanlandım. O gelen telefondan sonra uyuyamadım. Galatasaray hakkında çok güzel şeyler duymuştum” dedi.

GÖZÜMDEN VURULDUM KÖR OLUYORDUM!

Sallai, futbol dışındaki hayatının en acı ve güzel günlerini de bizlerle paylaştı. Macar futbolcu, “En üzüldüğüm olay 10 yıl önce yaşanmıştı. Gözümden yaralanmıştım ve kör oluyordum. Çok korkmuştum. En güzel günüm, eşimle tanıştığım gündü. Şimdi beraberiz ve iki küçük köpeğimiz var” diye konuştu.

SALLAİ'YLE SORU CEVAP:

Neden çok faul yapıyorsun?

Savunma oynuyorum ve sert olmalıyım. Bu pozisyona alışmam için çok sarı kart yemem gerekti. Ben de çok sarı kart gördüm.

Adın önemli kulüplerle anılıyor. Düşüncen nedir?

Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray’da kalmak istiyorum. Evet benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Ama burada daha çok kazanacağım kupalar var.

Takımın en şakacısı kim?

Osimhen’le harika anılarımız var. Anlatmaya kalksam gerçekten zaman yetmez. Arkadaşlarımızın hepsi çok karakterli. Biz de yaramazlık yapmayı seviyoruz.

Kerem Aktürkoğlu’na yaptığın harekette çok hırslıydın. Neden?

Taraftar savaştığını görürlerse destekleriyle bize güç katar. O maçta kazanmak zorundaydık ve onun için ne gerekiyorsa yaptık.

Szoboszlai ile Rams Park atmosferi hakkında ne konuştunuz?

Liverpool maçında sahayı geziyorduk, orada zaman geçirdik. ‘Bu nasıl bir atmosfer’ dedi. Ben de ‘Bu normal bir Galatasaray maçı’ yanıtı verdim. Galatasaray taraftarları onun da favorisi oldu.