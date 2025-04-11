Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeşil sahalarda kazandığı kupalar kadar saha dışında elde ettiği gelirle de dikkat çekiyor.

Saha dışındaki girişimci kimliğiyle öne çıkan Ronaldo son yıllarda, CR7 markası ile servetini katladı. Portekiz İdare ve Pazarlama Enstitüsü (IPAM) tarafından bu yıl yayımlanan bir araştırmaya göre; CR7 markası, 6 farklı kategorideki değerlendirme sonucunda 2025 yılında rekor bir değere ulaşarak 850 milyon euro oldu.

SAHA DIŞINDA KAZANIYOR

Söz konusu rapora göre Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde forma giydiği Al Nassr'dan yılda 200 milyon euro kazanç elde ediyor. Portekizli yıldız, reklam anlaşmaları imzaladığı Nike, Tag Heuer ve Louis Vuitton gibi markalardan ise yıllık 150 milyon eurodan fazla gelir elde ediyor.

IPAM raporuna göre, CR7'nin dünya çapında yılda ortalama 22,3 milyon habere konu olduğu ve yılda 187 milyon Google aramasının muhatabı olduğu ortaya çıktı. Ronaldo'nun Amazon'da 4.000 kitapta adı geçerken 63.000 bilimsel makalede yer aldığı da açıklandı.