Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik talebin arttığını belirterek, "Petrol ve petrol ürünlerimize talep var ve indirimler azaldı. Hatta bazı rotalarda artık primli satışlar bile yapılıyor." dedi.

Novak, başkent Moskova'da, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın petrol üretimini artırma kapasitesinin bulunduğuna işaret eden Novak, "Ancak bunun için hem zamana hem de yatırıma ve finansal kaynaklara ihtiyaç var. Bu nedenle bu süreç hızlı değil, kademeli bir süreç." diye konuştu.

Novak, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirebileceklerini belirterek, gerekmesi halinde Kazakistan'dan geçen boru hatları, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki limanları kullanabileceklerini söyledi.

Küresel petrol arzında darlık yaşandığını vurgulayan Novak, "Petrol ve petrol ürünlerimize talep var ve indirimler azaldı. Hatta bazı rotalarda artık primli satışlar bile yapılıyor." dedi.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle navlun maliyetlerinin ise arttığını belirten Novak, "Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda tankerin mahsur kalması sonucu, dünyada petrol ve petrol ürünleri taşıyan tanker sayısı azaldı. Rekabet yüksek, bu nedenle fiyatlar biraz yükseldi." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın çok sayıda üründe ana ihracatçılar arasında yer aldığına işaret ederek, gümrük vergisi savaşları ve yaptırımların yoğunlaştığı küresel ortamda dost ülkelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Rusya'nın benzin ihracatında ise tekrar kısıtlamaya gidebileceğini belirten Novak, bu konuda yarın Rus şirketleriyle bir toplantı yapacaklarını söyledi.