Geçen sezon yaptığı 'fırsat transferleriyle' bugün hala şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, yeni sezona da 'Fırtına' gibi hazırlanıyor.

Gazeteci Hasan Tüncel'in haberine göre Bordo-Mavililer, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak renklerine bağladı. Habere göre Malinovskyi'nin sözleşmesi ise 3 yıllık olacak.

BU SEZON 9 GOL KATKISI

İtalyan ekibi Genoa'nın 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7.7 milyon euroya bonservisini aldığı Malinovskyi, bu sezon çıktığı 31 maçta 6 gol ve 3 asist ile 9 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...