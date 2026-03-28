Hindistan Savunma Bakanlığı, ordunun modernizasyon çalışmaları kapsamında stratejik bir hamle yaparak Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemlerini de içeren devasa bir askeri alım paketine yeşil ışık yaktı. Savunma Tedarik Konseyi tarafından onaylanan ve toplam maliyeti 25 milyar doları bulan bu bütçe, bölgedeki dengeleri değiştirecek bir askeri kapasite artışını hedefliyor.

Söz konusu dev bütçe planlamasının en kritik ayağını, Rusya ile yürütülen hava savunma iş birliğinin genişletilmesi oluşturuyor. Yeni onaylanan paket kapsamında Hindistan, mevcut envanterini güçlendirmek amacıyla Rusya'dan toplam 5 adet yeni S-400 hava savunma sistemi bataryası daha tedarik etmeyi öngörüyor.

Bu yeni alım kararı, Hindistan'ın özellikle sınır hatlarındaki hava sahası güvenliğini en üst düzeye çıkarma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SERÜVEN 2018'DE BAŞLADI

Hindistan'ın Rusya ile olan S-400 serüveni aslında 2018 yılına dayanıyor. İki ülke arasında o dönemde imzalanan 5,3 milyar dolarlık ilk anlaşma, 5 adet sistemin teslimatını kapsıyordu.

Ancak küresel lojistik süreçler ve bölgesel gelişmeler nedeniyle bu ilk anlaşma kapsamındaki 5 sistemden 2'sinin teslimatı henüz tamamlanamadı. Yeni onaylanan 25 milyar dolarlık bütçe, hem bu eksiklerin tamamlanması sürecini hem de ordunun ihtiyaç duyduğu ek bataryaların envantere katılması için gerekli finansal altyapıyı sağlıyor.