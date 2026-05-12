Rusya’nın ikonik modeli Lada Niva, sızdırılan yeni patent görselleriyle birlikte tamamen yenilenmiş bir versiyonla yeniden gündeme geldi. Paylaşılan tasarımlar, aracın çok daha modern bir SUV kimliğine bürünebileceğini ve hatta tasarım dili açısından Dacia modelleri ile benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Bu benzerliğin ise tesadüf olmadığı iddia edildi.

Görsellerde en çok dikkat çeken detaylar arasında, klasik Niva’ya gönderme yapan yuvarlak far tasarımı ve köşeli, sağlam gövde yapısı öne çıkıyor. Buna ek olarak araç daha kaslı çamurluklar, yükseltilmiş omuz çizgisi ve modern LED aydınlatmalarla günümüz SUV tasarım anlayışına oldukça yakın, daha çağdaş bir görünüm kazandı.

RENAULT İLE İŞ BİRLİĞİ Mİ YAPILDI?

Projenin başlangıçta Renault ile iş birliği döneminde geliştirildiği öne sürülüyor. Ancak Renault’nun Rusya pazarından çekilmesinin ardından çalışmanın tamamen yerel mühendislik imkanlarıyla sürdürüldüğü belirtiliyor.

DACİA’NIN CMF-B PLATFORMUNU KULLANACAK

Yeni modelin, Renault–Dacia’nın CMF-B platformu üzerine inşa edilmesi planlanırken, bazı kaynaklar aracın bunun yerine Lada Vesta altyapısından türetilmiş bir mimariyle gelebileceğini söylüyor. Motor seçeneklerinde ise AvtoVAZ’ın mevcut 1.6 ve 1.8 litrelik benzinli ünitelerinin yer alması bekleniyor.

Lada Niva Legend 1977’den bu yana neredeyse değişmeden üretimde kalırken, Lada Niva Travel ise 1998’den beri piyasada ve yıllar içinde çeşitli makyajlarla güncellenmeye devam etti. Seriye ek olarak, Lada’nın yeni SUV hamlesi kapsamında bu yıl içerisinde Lada Azimut modelinin de tanıtılması bekleniyor.