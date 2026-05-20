Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikatın planlı olduğunu belirterek nükleer mühimmatın sevkiyatı ve kullanımına yönelik hazırlıkların da senaryoya dahil edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Tatbikat kapsamında, Rus tarafıyla iş birliği içinde nükleer mühimmatın sevkiyatı ve kullanımına hazırlık konularının uygulanması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

HAVA KUVVETLERİ VE FÜZE BİRLİKLERİ DE KATILDI

Açıklamada ayrıca faaliyetlerin dış politika mesajı taşımadığı öne sürülerek, üçüncü ülkeleri hedef almadığına ve bölgesel güvenlik açısından tehdit oluşturmadığına dikkat çekildi. Tatbikata hava kuvvetleri ile füze birliklerinin de katıldı.

UKRAYNA ASKERİ HAREKETLİLİĞE DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Ukrayna yönetimi, Belarus sınırındaki askeri hareketliliğe dikkat çekerek olası bir yeni cephe ihtimaline karşı uyarılarını sürdürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Rusya’nın Belarus üzerinden yeni operasyon planları geliştirdiğini ifade etti. Zelenskiy, “Rusya, özellikle Belarus topraklarından güney ve kuzey yönlerinde operasyon planlarını değerlendiriyor. Bu planlar ya Ukrayna’da Çernihiv-Kiev hattına ya da NATO ülkelerinden birine yönelik olabilir” ifadelerini kullandı.