Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın son dönemde hız kazanan Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma stratejisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak, Erivan yönetimine "referandum" ve "boşanma" mesajı verdi. Ermenistan’ın Batı eksenli dış politika arayışlarını değerlendiren Putin, bu sürecin sonunda Rusya ile ilişkilerin kalıcı olarak kopabileceği uyarısında bulundu.

UKRAYNA ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ

Erivan’ın Brüksel ile yürüttüğü entegrasyon sürecinin derinlemesine bir analiz gerektirdiğini belirten Putin, her ülkenin kendi yolunu seçme özgürlüğü olduğunu ifade etse de Ukrayna örneği üzerinden sert bir hatırlatmada bulundu.

Ukrayna’da yıllardır süregelen krizin de benzer bir Avrupa entegrasyonu adımıyla başladığına dikkat çeken Rus lider, Ermenistan hükümetinin bu kritik kararı doğrudan halka sorması gerektiğini vurguladı.

Putin, halkın AB üyeliği yönünde bir tercih yapması durumunda, Rusya’nın bu karara engel olmayacağını ancak iki ülke arasındaki mevcut stratejik bağların sonlanacağı "yumuşak ve entelektüel bir boşanma" sürecinin kaçınılmaz hale geleceğini ifade etti.

ERİVAN İÇİN KRİTİK TERCİH

Erivan’ın Moskova liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğinden doğan ciddi ekonomik avantajlara ve enerji imtiyazlarına sahip olduğunu hatırlatan Putin, AB üyeliğinin bu kazanımlarla çelişebileceğinin sinyalini verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yönetiminin AB ile imzaladığı yeni iş birliği protokolleri ve artan diplomatik temaslar, Moskova tarafından bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsabilecek bir hamle olarak görülüyor.

Putin’in "entelektüel boşanma" çıkışı, Ermenistan’ın güvenlik ve ekonomi alanında Rusya’ya olan bağımlılığı göz önüne alındığında, Erivan için Batı yolunda ödenmesi gereken bedelin bir deklarasyonu olarak yorumlanıyor.