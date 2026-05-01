Kremlin İngiltere'nin kuzeyinde, kıyı şeridine yakın bölge üzerinde Rus stratejik bombardıman uçaklarıyla güç gösterisi yaptı. Daha sonra da üstü kapalı bir şekilde "nükleer kıyamet "tehdidinde bulundu.

"Ayı" lakabıyla bilinen devasa Tu-95MS uçaklarının Barents ve Norveç Denizi üzerinde uçtu. Nükleer bombardıman uçuşları fazla yaklaşınca NATO savaş uçakları, Rus uçaklarına karşı havalandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ağır bombardıman uçaklarına Su-30SM savaş jetlerinin eşlik ettiğini doğruladı.

Rusya, uçuşun uluslararası hava sahası kurallarına tam uyum içinde yapıldığını ve hiçbir yasa dışı eylem yaşanmadığını vurguladı.

Sovyet döneminden kalma pervaneli devler olan Tu-95MS 'Ayı' isimli bu uçaklar Putin’in nükleer gücünün ana unsuru olmaya devam ederken aynı zamanda Ukrayna'da ölümcül füze saldırıları düzenlemek için de kullanılıyor.

İngiliz yetkililer yabancı savaş uçaklarının uçuşun belirli bölümlerinde kendilerini yakından takip ettiğini belirtti.

MEDVEDEV: 'NÜKLEER FELAKET CİDDİ BİR OLASILIK'

Bu olaydan saatler sonra Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte dünya tarihinin en karanlık dönemlerini anımsatan sert açıklamalarda bulundu.

Medvedev, 'Batı dünyasıyla yaşanan mevcut çatışmanın varoluşsal bir nitelik taşıdığını' savunarak nükleer bir felaketin gerçek bir olasılık olduğunu dile getirdi.

Gençlere hitaben yaptığı konuşmada Medvedev "Bugün Batı dünyasıyla yaşadığımız çatışma doğası gereği varoluşsaldır. Yani bu bir var olma meselesidir ve ne yazık ki bundan sonra ne olacağı konusunda hiçbir illüzyonum yok. Sık sık sert bir retorik kullanmakla ve nükleer bir kıyametten bahsetmekle suçlanıyorum ancak bu durum maalesef gerçek bir olasılıktır. Bunu fark etmeyen herkes ya hayalperesttir ya da aptaldır. Eğer her gün savaşın kaçınılmaz olduğunu söylerseniz o savaş bir gün gerçekten başlar" diye konuştu.

Medvedev mevcut gerginliğin Birinci Dünya Savaşı öncesindeki döneme benzediğini vurguladı.