Dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları karşısında uzmanlar, evleri serin tutmanın en etkili yolunun "geleneksel havalandırma" alışkanlıklarını terk etmek olduğunu duyurdu. Yapılan son çağrıda, dışarıdaki sıcaklığın iç mekânı geçmeye başladığı kritik eşik olan saat 10:00 itibarıyla tüm pencerelerin kapatılması gerektiği vurgulandı.

SAAT 10'DAN SONRA EVE YOĞUN BİR ISI DALGASI GELİYOR

Güneşin yükselmesiyle birlikte dış ortam sıcaklığı hızla tırmanışa geçer. Uzmanlara göre, sabah 10:00’dan sonra açılan her pencere, içeriye serin hava değil, evin duvarlarına ve mobilyalarına sinecek olan yoğun bir ısı dalgası taşıyor. Özellikle yalıtımı güçlü olan İngiltere'deki evlerde bu ısı gece boyu dışarı çıkamazken, Türkiye'deki betonarme yapılarda ise duvarların ısınmasıyla birlikte iç mekan sıcaklığı çekilmez bir hal alıyor.

"TERMOS YÖNTEMİ" UYGULANMALI

Çağrıda, evlerin birer "termos" gibi kullanılması öneriliyor:

Sabah 10:00: Tüm pencereleri kapatın ve güneşin vurduğu cephelerde perdeleri/panjurları tamamen indirin.

Gün Boyu: İçerideki serin havayı hapsetmek için izolasyonu bozmayın.

Akşam 21:00: Dışarısı içeriden daha serin hale geldiğinde pencereleri açarak çapraz havalandırma (cereyan) yapın.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE İÇİN ORTAK UYARI

İngiltere'de ısıyı içeride tutan konut yapısı, Türkiye'de ise yakıcı güneş radyasyonu; her iki ülkede de yanlış saatte açılan pencereler yüzünden "ev içi sıcak çarpması" riskini artırıyor. Uzmanlar, vantilatörlerin sadece sıcak havayı döndürdüğünü, asıl çözümün sıcaklığın içeri girmesini saat 10:00'da çekilecek bir "set" ile engellemek olduğunu hatırlattı.