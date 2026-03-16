Suriye'de Şam rejimi ile terör örgütü YPG arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan tansiyonun ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan videolarda YPG'li bir kadının saçlarının zorla kesildiği anlara yer verilmişti.

Türkiye'de DEM Parti'nin çağrılarıyla başlatılan akımda bazı kişiler, YPG'li terörist kadına yönelik eyleme tepki göstermek amacıyla saçlarını örmeye başlarken, bu durum yetkili makamlar tarafından 'terör örgütü propagandası' yapmak olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler arasında en çok etkileşim alanlardan biri ise Diyarbakır'da hemşire olarak görev yapan devlet memuru İkra Hepgez'e ait paylaşım oldu.

MEMURLUKTAN ATILDI

Hepgez, saçlarını örerken paylaştığı videonun ardından Sağlık Bakanlığı tarafından idari incelemeye alınırken, yürütülen soruşturma kapsamında devlet memurluğundan atıldı.

Amedspor karşılaşması ile yeniden sosyal medyada görüntüleri gündem olan Hepgez'in Amedspor'un Manisa FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçtaki sevinci dikkat çekti.

TRİBÜNLERİN TOTEMİ OLDU, MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Genç hemşirenin stadyumda olduğu hiçbir maçta Amedspor’un yenilmemesi taraftarlar arasında yeni bir batıl inanışın yayılmasına neden olurken, İkra Hepgez'in takıma uğurlu geldiği iddia edildi. Taraftarlar arasında "Amedspor'un şansı" olarak anılan Hepgez'in ligin geri kalanında Amedspor'un sahasında oynayacağı tüm maçlara davet edilmesi planlanıyor.



'HAKSIZLIĞA UĞRADIM' DEMİŞTİ

İkra, yaşadığı süreçle ilgili verdiği ifadede kadın hakları konusundaki hassasiyetini dile getirmişti. Kendisinin bir devlet memuru olduğunu hatırlatan genç hemşire, Diyarbakırlı ve Kürt kimliği nedeniyle bu muameleye maruz kaldığını öne sürmüştü. Ayrıca anadilinin Zazaca olduğunu belirterek, haksız bir disiplin süreciyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.