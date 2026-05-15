Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) araştırmacıları, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak bir keşfe imza attı. Geliştirilen yeni nesil güneş hücreleri o kadar ince ki, bir insan saç teli yanlarında devasa kalıyor. Bu teknoloji; gökdelen camlarını, otomobil yüzeylerini ve hatta akıllı gözlükleri birer elektrik santraline dönüştürmeyi vaat ediyor.

ŞEHİRLERİ ENERJİ DEPOSUNA DÖNÜŞTÜREN GÖRÜNMEZ GÜÇ

Araştırma ekibi, yarı saydam ve nötr renkli perovskit malzemesini kullanarak sadece 10 nanometre kalınlığında hücreler üretmeyi başardı. Bu ultra ince yapı, binaların ve araçların estetik tasarımını bozmadan elektrik üretilmesine imkan tanıyor. Artık şehirlerin enerji üretmek için devasa panellere veya geniş boş arazilere ihtiyacı kalmayacak; binaların cam cepheleri bu görevi üstlenecek.

Geleneksel silikon panellerin aksine bu hücreler, düşük ışık koşullarında bile çalışabiliyor. Özellikle binaların birbirini gölgelediği yoğun şehir merkezlerinde, dolaylı ve dağınık ışıktan elektrik üretebilme yeteneği bu teknolojiyi bir adım öne çıkarıyor.

%12 VERİMLİLİKLE GÖRÜNMEZ PERFORMANS

Hücrelerin kalınlığına göre değişen performans değerleri oldukça etkileyici. Işığı tamamen geçirmeyen opak modellerde %12 verimlilik elde edilirken, pencere camı gibi ışığın %41’ini geçiren yarı saydam versiyon %7,6 enerji dönüşümü sağlıyor. Bu oran, benzer malzemelerle üretilen şeffaf güneş hücreleri arasında dünyadaki en iyi performanslardan biri olarak kabul ediliyor.

"TERMAL BUHARLAŞTIRMA" İLE SERİ ÜRETİM MÜJDESİ

Üretim sürecinde "termal buharlaştırma" adı verilen endüstriyel bir yöntem kullanıldı. Malzemelerin vakum ortamında ısıtılarak yüzeye ultra ince bir film tabakası halinde serilmesi, hem hata payını düşürüyor hem de toksik çözücülere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu çevreci yaklaşım, teknolojinin laboratuvardan çıkıp fabrikalarda seri üretime geçmesini de oldukça kolaylaştıracak.

GÜNEŞ PANELİ YARIŞINDA İŞLER KIZIŞIYOR

Dünya genelinde güneş enerjisi çalışmalarının bu denli sıkılaşmasının temel nedeni, küresel ısınma ile mücadelede "net sıfır karbon" hedeflerine ulaşma zorunluluğudur. Fosil yakıtların yerini alacak en temiz kaynak olan güneş, artık sadece çatılarda değil, her yüzeyde var olmak zorunda. Enerji bağımsızlığı arayışı ve karbon vergileri gibi ekonomik baskılar, bilim insanlarını daha ince, daha ucuz ve daha estetik enerji çözümleri üretmeye zorluyor.