Fenerbahçe'de merakla beklenen Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak. Başkan Sadettin Saran aylar önce açıkladığı olağanüstü genel kurul kararındaki son durumu camiaya duyuracak. Ancak dün akşam Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'na katılan Saran, görevine devam etmek istediğini vurguladı.

Dernek Başkanı Fatih İnan'ın ev sahipliğinde; F.Bahçe eski yöneticisi Gürel Aydın'ın sahibi olduğu Sheraton Esenyurt Otel'de düzenlenen gala gecesinde Sadettin Saran şu

ifadeleri kullandı: "Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik."