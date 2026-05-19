Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Chobani Stadyumu'nda taraftarların önünde tarihindeki ilk şampiyonluğunu kutladı.

Kutlamalarda yer alan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saran "Bir kupa daha alırsak galiba en fazla kupa alan yönetim oluyoruz. Çok çabuk geçti bu 7 ay. Çok güzel bir ekip oluşturduk, gecemizi gündüzümüzü beraber geçirdik. Biz ayrılırken buradan hiç kimse "Sadettinci" olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz, bizden sonra gelenlere destek olacağız." ifadelerini kullandı.