Dünyaca ünlü şarkıcı Carrie Underwood, sahne ışıkları altındaki ışıltılı kariyerini sürdürürken, çiftlik hayatından da vazgeçmiyor. Kamera karşısına geçip konserler veren Underwood, gösterişli sahne stilinin ardından Tennessee’deki çiftliğine dönerek günlük işlerle ilgileniyor, çocuklarıyla vakit geçirip sade bir yaşamın temposuna ayak uyduruyor.

ÇİFTLİK YAŞAMININ ARTILARINI ANLATTI

Carrie Underwood, Us Weekly’ye verdiği röportajda çiftlik yaşamının artılarını ve eksilerini samimi sözlerle anlattı. Underwood, “Amacım elimden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmak. Bu bir meydan okuma; bazen heyecan verici, bazen ödüllendirici, bazen de sinir bozucu” ifadelerini kullandı.

SAHNE HAYATININ TAM TERSİNİ YAŞIYOR

Ünlü şarkıcı, çiftlikteki yaşamını sahne hayatının “tam tersi” olarak tanımladı. Mesleğini icra ederken, kamera karşısında ya da sahnede kendini “balodaki Cinderella” gibi hissettiğini söyleyen Carrie Underwood, iki farklı hayat arasında belirgin bir kontrast olduğunu ifade etti.



Sonrasında evdeki günlük yaşamına da değinen Carrie Underwood, “Herkesin peşinden temizlik yapıyorum… Mutfakta çıplak ayakla çalışıyorum. Ama başka türlü olmasını da istemezdim” sözleriyle çiftlik hayatını anlattı.





Underwood, 2005 yılında yayınlanan American Idol yarışmasının dördüncü sezonunu kazanarak müzik dünyasında büyük bir çıkış yakaladı. O günden bu yana yıldızı parlamaya devam eden sanatçı, kariyerindeki başarısını hâlâ sürdürüyor.

MUTLU AİLE YAŞANTISINI SÜRDÜRÜYOR

Carrie Underwood, American Idol yarışmasını kazandıktan beş yıl sonra Mike Fisher ile evlendi ve iki erkek çocuk annesi oldu. Ünlü şarkıcı, bir yandan mutlu aile yaşantısını sürdürürken diğer yandan başarılı müzik kariyerine devam ediyor.

Albümler, konserler ve turnelerle sahneden sahneye koşan Carrie Underwood, yoğun programının ardından ailesiyle birlikte yaşadığı Tennessee’deki çiftliğine dönüyor.

Mutlu yaşamının en önemli sırlarından birini “Eve iş götürmüyorum” sözleriyle özetleyen ünlü şarkıcı, ev ve sahne hayatı arasında net bir ayrım olduğunu belirtti. Underwood, “Sahnedeki kadınla evdeki kadın sanki iki farklı insan ve ben bunu seviyorum” ifadelerini kullandı.





Carrie Underwood, iki oğlunun zaman zaman sahneye gelerek kendisini izlediğini belirterek, “Beni işimi yaparken görüyorlar ve onların benimle gurur duyduğunu hissediyorum” dedi.

Tennessee’deki çiftliğinde ailesi ve çok sayıda hayvanla birlikte yaşayan ünlü şarkıcı, çocuklarının kendisini nasıl hatırlamasını istediğine de değindi.

Ev hayatının oldukça doğal ve zahmetli olduğunu vurgulayan Underwood, “Evdeyken genellikle üzerim kir içinde oluyor. Her yanım çiftlik hayvanlarıyla dolu. Bazen üstüm başım hayvan pisliğiyle dolu oluyor” ifadelerini kullandı.

Carrie Underwood, sahnedeki ışıltılı dünyasını geride bırakıp çiftliğine döndüğünde bambaşka bir yaşam sürüyor. Eski Amerikan futbolu yıldızı Mike Fisher ile birlikte oğulları Isaiah ve Jacob’ı büyüten şarkıcı, aynı zamanda çiftlik hayatının tüm sorumluluklarını da üstleniyor.





Tennessee’de yaklaşık 400 dönümlük arazide hayvanlarla ilgilenen ve ailesiyle birlikte üretim yapan Underwood, sebze ve meyvelerini de kendileri yetiştirdiklerini söylüyor.





Sadece tarım ve hayvancılıkla sınırlı kalmayan ünlü şarkıcı, zaman zaman mutfağa girerek turşu kurduğunu ve reçel yaptığını da belirtiyor. Boş vakitlerinde ise el işiyle ilgilenip örgü örerek sakin bir yaşam sürdürüyor.