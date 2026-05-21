Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, askerlik hizmetinden kaçmak isteyenlere sahte rapor düzenleyen şüphelileri belirlemek amacıyla teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin askerlikten muaf tutulabilmek için sahte sağlık raporları aldığı, bazı şüphelilerin ise bu raporların hazırlanması ve temin edilmesinde aktif rol üstlendiği tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Şanlıurfa merkezli olarak Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli evraka el konuldu.

Operasyon kapsamında toplam 44 şüpheli gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.