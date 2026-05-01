Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Karasu açıklarında seyreden 83 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki gemi, şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Kontrolden çıkan gemi bir süre sonra sahile yakın noktada karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denizden müdahalenin riskli olması üzerine kurtarma çalışmaları karadan yürütüldü.

Saat 08.00 sıralarında karaya oturduğu belirtilen gemide mahsur kalan mürettebat, saat 15.30 sıralarında halat sistemi kurularak tek tek kıyıya çıkarıldı.

Mürettebatın tamamı kurtarıldıktan sonra kıyı emniyetinden görevli bir personel de son olarak çelik halat yardımıyla gemiden kıyıya ulaştı. Başarılı operasyonun ardından halatla kıyıya gelen görevli, Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

Kurtarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Geminin karaya oturduktan sonra ikinci katına kadar su aldığı ve kuzey yönünde açığa doğru yan yattığı belirtildi. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan gemi dron ile havadan görüntülendi.