Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti'ndeki su, daha önce kapatılan mağara ağzının bilinmeyen nedenle yeniden açılması ile bir anda boşaldı.

Bölgede biriken sularla bir gölet oluştu. Halk arasında "küçük gölet" olarak bilinen gölete, Dımbızlar Göleti ismi verildi.

Dımbızlar Göleti'nin zemininde bulunan ve yıllar önce kapatılan mağara ağzı, dün bilinmeyen nedenle yeniden açıldı. Göletteki su, mağaraya boşaldı.

Su daha sonra yer altındaki mağaradan geçerek yaklaşık 1 kilometre ötede dere yatağından yeniden yüzeye çıktı.

Ani su çekilmesi nedeniyle göletteki bazı balıklar su ile dereye sürüklenirken, bazı balıklar sığ bölgede kaldı. 2 yayın, 1 sazan ve 1 turna balığı vatandaşlar tarafından alındı. Yer altından geçen mağara hattında herhangi bir göçük oluşup oluşmadığı ve yerleşim alanları açısından risk teşkil edip etmediğinin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.