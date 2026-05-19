Günlük hayatta tanımadığımız bir numaradan gelen aramayı açtığımızda karşılaştığımız "Beni duyabiliyor musunuz?", "Orada mısınız?" ya da "Sen misin?" gibi sorular ilk başta oldukça sıradan ve kibar bir kontrol gibi görünebilir. Ancak tüketici haklarını savunan uzmanlar, bu masum görünen soruların aslında hızla yayılan küresel bir telefon dolandırıcılığının ilk adımı olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Kuzey Amerika merkezli tüketici hakları kuruluşu Better Business Bureau (BBB), özellikle son dönemde bu tarz şüpheli aramalarla karşılaşan vatandaşların sayısında ciddi bir artış yaşandığını rapor ediyor. Dolandırıcıların asıl hedefi ise oldukça sinsi: Sadece tek bir kelimeyi, yani "Evet" sözcüğünü sesinizden duymak ve kaydetmek.

SADECE BİR "EVET" KELİMESİ İÇİN ARIYORLAR

Uzmanların aktardığı bilgilere göre dolandırıcılar, rastgele çevirdikleri numaralara kendilerini banka görevlisi veya devlet memuru gibi tanıtarak güven algısı oluşturmaya çalışıyor. Ancak çoğu senaryoda, kurbanın "Evet, duyuyorum" demesinin hemen ardından telefon yüzünüze kapanıyor.

Adli muhasebe uzmanları, bu tür sıra dışı soru kalıplarının normal bir sohbet akışına uymadığını ve doğrudan bir "kırmızı bayrak" (uyarı işareti) olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu sinsi yöntemin arkasında ise iki temel tehlike yatıyor:

Aktif Hat Tespiti: Dolandırıcılar, gelecekte sizi daha hazırlıksız yakalamak ve yeni tuzaklar kurmak amacıyla hattın arkasında gerçek ve yanıt veren birinin olup olmadığını test ediyor.

Onay Kaydı (Sıkıştırmalı Faturalandırma): "Evet" dediğiniz anın ses kaydı alınarak, bilginiz dışında telefon faturanıza ek ücretler yansıtılması (sıkıştırmalı faturalandırma) veya adınıza yetkisiz işlemler yapılması riski doğabiliyor.

BÜYÜK BİR MADDİ KAYIP KANITI YOK

Yaşanan bu gelişmeler ilk etapta korkutucu görünse de siber güvenlik ve mağdur destek uzmanları vatandaşları sakin olmaya çağırıyor. Yapılan incelemelerde, sadece "Beni duyuyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtı verildiği için doğrudan binlerce dolarlık büyük maddi kayıplar yaşandığına dair henüz somut bir kanıt bulunamadı.

Uzmanlara göre asıl tehlike, bu sorunun ardından konuşmanın devam etmesiyle başlıyor. Eğer arayan kişi sizden kişisel bilgilerinizi, kripto para transferi yapmanızı veya hediye kartı satın almanızı talep ediyorsa, bu durum %100 bir dolandırıcılık eylemidir ve asıl büyük finansal yıkımlar bu aşamada gerçekleşmektedir.

SİNSİ TUZAĞA KARŞI ALINABİLECEK 4 TEMEL ÖNLEM

Telefon dolandırıcılarının hedefi olmaktan korunmak ve dijital güvenliğinizi sağlamak için şu adımları mutlaka takip edin:

"Evet" Demeyin, Soruyu Geri Yöneltin: Bilinmeyen bir numara size duyup duymadığınızı sorduğunda otomatik olarak "evet" demek yerine kontrolü elinize alın ve "Neden soruyorsunuz?" ya da "Siz kimsiniz?" şeklinde yanıt verin.

İsminizi Bilseler Bile Gardınızı Düşürmeyin: Dolandırıcılar sosyal medya veya kamuya açık veri tabanlarından adınızı öğrenmiş olabilir. Size adınızla hitap etmeleri, o aramanın güvenli olduğu anlamına gelmez.

Bilinmeyen Numaraları Sesli Mesaja Yönlendirin: En güvenli yöntemlerden biri, tanımadığınız numaraları açmamaktır. Gerçekten önemli bir arama ise karşı taraf zaten size bir mesaj bırakacaktır. Üstelik şüpheli numaralarla konuşmaya devam etmek, hattınızın aktif olduğunu onlara kanıtlar.

Hesaplarınızı Düzenli Kontrol Edin: Eğer bu tarz bir aramaya maruz kaldıysanız ve endişeliyseniz, önlem olarak banka ve kredi kartı ekstrelerinizi düzenli inceleyin. Şüpheli bir durumda bankanızla iletişime geçerek proaktif güvenlik önlemleri talep edin.