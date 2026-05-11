

Teknolojik imkanların gelişmesi, dolandırıcılık yöntemlerinin de dijitalleşmesine neden oldu. Son dönemde tespit edilen "sessiz arama" yönteminde, dolandırıcılar aradıkları kişilerin sadece birkaç saniyelik sesini kaydederek yapay zeka aracılığıyla ses klonlama işlemi gerçekleştiriyor. Dijital Medya Uzmanları artık yalnızca kişisel verilerin değil, ses verisinin de korunması gerektiğini vurguluyor.

"SESSİZ ARAMA" TUZAĞI NASIL İŞLİYOR?

Ses klonlama taktiği, dolandırıcılar için yeni nesil bir veri toplama yöntemi haline geldi. Bu yöntemde telefon çalıyor ve kullanıcı açtığında karşı taraftan herhangi bir yanıt gelmiyor. Kullanıcının bu esnada kurduğu "Alo" veya "Kimsiniz?" gibi kısa cümleler, yapay zeka yazılımları tarafından analiz edilmek üzere kaydediliyor. Yapay zeka, bu çok kısa kayıtlarla bile kişinin ses tonlamasını ve vurgularını analiz ederek gerçeğe yakın bir kopyasını üretebiliyor.

HEDEFTE AİLE BİREYLERİ VE YAKIN ÇEVRE VAR

Klonlanan sesler, genellikle mağdurun aile bireylerini hedef almak için kullanılıyor. Dolandırıcılar, kopyaladıkları sesle "kaza yaptım" veya "acil para lazım" gibi senaryolar kurgulayarak yakın çevrede panik havası oluşturuyor.

Bu yolla, insanların durum üzerine düşünmeden hızlıca maddi aktarım yapması amaçlanıyor. Uzmanlar; YouTube içerikleri, podcastler ve sesli mesajların da bu sistemler için veri kaynağı teşkil edebileceği konusunda uyarıyor.

DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Gelecekte görüntü ve sesin birlikte kullanıldığı daha karmaşık yöntemlerin ortaya çıkabileceğini öngören uzmanlar, şu güvenlik adımlarının izlenmesini öneriyor:

Şüpheli Aramaları Kapatın: Tanınmayan numaralardan gelen ve karşı tarafın konuşmadığı aramalarda uzun cümleler kurmadan görüşmeyi sonlandırın.

Teyit Kanallarını Kullanın: Telefonda gelen acil para taleplerine karşı şüpheyle yaklaşılmalı ve arayan kişinin kimliği farklı bir iletişim kanalından doğrulanmalıdır.

Veri Paylaşımını Sınırlandırın: Sosyal medya platformlarında ses verisi içeren aşırı kişisel paylaşım yapmaktan kaçınılmalıdır.

Yaşlı Bireyleri Bilgilendirin: Teknolojiye uzak olan ve bu yöntemlere karşı daha savunmasız kalan aile büyüklerine yeni nesil dolandırıcılık türleri anlatılmalıdır.