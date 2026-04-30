UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Arsenal Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi..

Maç öncesinde İspanyol taraftarların yaptıkları izleyenleri şaşkına çevirdi. Tribünler maç öncesi klasik konfeti yerine 90'lı yıllarda sık rastlanan bir harekete imza attı. Atleticolu taraftalar, tuvalet kağıdı rulolarını senkron bir şekilde sahaya fırlattı. Sahaya yağan tuvalet kağıtları nedeniyle kısa süreli temizlik çalışması yapıldı.

MARŞ TEPKİSİ

Kritik müsabaka öncesi seremonide bir başka detay daha dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi marşının çalındığı sırada tribünlerden yükselen ıslık sesleri ekranlara yansıdı. Yapılan hamlenin UEFA'ya yönelik bir protesto olduğuna ilişkin yorumlar yapıldı.

Karşılaşma karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.