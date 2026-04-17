Kemerburgaz'da taraftara açık gerçekleştirilen antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mikrofonların başına geçti. Buruk, bir kez daha "Şampiyon biz olacağız" mesajını net bir şekilde verdi. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray, bundan önceki senelerde olduğu gibi bu sene de şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. taraftarımız her zaman yanımızda. Oyuncularım şampiyonluk sözünü yerine getirecektir. Dördüncü zafere inanıyorum. Bundan şüphem yok" dedi.

"POZİTİF OLAN BİZİZ"

Buruk'un dikkat çeken sözleri şöyle: "Hatalarımız ve yanlışlarımız olabilir. Hata, yanlış ve puan kayıpları birine yüklenecekse bu, takımın teknik direktörünedir. Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep böyleydi. Tüm eleştirilere saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe eleştiri olacaktır. Süper Lig'de lideriz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Pozitif düşünecek takım Galatasaray'dır. En şanslı olan, en önde olan Galatasaray'dır."

"ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK"

Okan Buruk, son haftalardaki puan kayıpları ve kötü futbolla ilgili de şöyle konuştu: "Süper Lig'de lidersek, Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeysek, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördüysek 'Mental doygunluk yok' demektir. Fiziksel yorgunluk var. Sakatlıklar oluyor. Bu dönemde her oyuncu yüzde 100 performansında olmayabilir. Yunus yüzde 100 olmadan oynuyor. Osimhen bu sezon 3 kez sakatlandı."

"BİZİM KANE'İMİZ OSİMHEN"

Buruk: "Bazı oyuncular takımları için çok değerlidir. Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse Galatasaray için Victor Osimhen de odur. Buraları çok güçlü oyuncularla geçirmeniz gerek. Sakatlıklar ve yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde aç ve istekliyiz. Şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor."

KEMERBURGAZ'DAN İLGİNÇ NOTLAR

- Taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, idmanda megafonu eline alarak takıma seslendi. Şirin'in yaptığı bu konuşma sosyal medyada tepki çekti.

- Parmağındaki sakatlığı devam eden Lang, ayakkabısını giymekte zorlandı. Hollandalı oyuncunun yardımına Jakobs yetişti.

- Bir taraftar, fotoğraf çektirmeye giderken kayıp Lang'ı düşürdü. Güvenlik güçleri, taraftarı yaka-paça dışarı attı.

- Başkan Dursun Özbek, takıma destek olmaya gelen taraftarları balkondan selamladı.