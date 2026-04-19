Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tam gaz devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek büyük bir avantaj yakaladı. Sarı-Kırmızılılar puanını 71’e çıkardı. İkinci sıradaki Fenerbahçe, evinde Rizespor'la 2-2 berabere kalarak kritik bir 2 puan bıraktı ve zirvede fark 4'e çıktı. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ise 65 puanla zirvedeki ikiliyi takip ediyor.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ BU HAFTA ÇÖZÜLEBİLİR

Şampiyonluk yarışında düğüm dev derbide çözülecek. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Dev mücadele zirvenin kaderini belirleyecek. Bu maçtan çıkacak sonuç Trabzonspor’u da yakından ilgilendirecek.

Galatasaray’ın kalan maçları:

FENERBAHÇE

SAMSUNSPOR (D)

ANTALYASPOR

KASIMPAŞA (D)

Fenerbahçe’nin kalan maçları:

GALATASARAY (D)

BAŞAKŞEHİR

KONYASPOR (D)

EYÜPSPOR

Trabzonspor’un kalan maçları:

KONYASPOR (D)

GÖZTEPE

BEŞİKTAŞ (D)

GENÇLERBİRLİĞİ