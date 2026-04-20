Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında birbirinin kopyası 2 gol yiyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılardan bu sezon ayrılan yıldız futbolcular Gedson, Tammy Abraham ve Rafa Silva ise aynı gün takımları adına kritik gollerle sahneye çıktı.

GEDSON'DAN JENERİKLİK GOL

Rusya Premier Lig'in 25. haftasında Spartak Moskova'nın sahasında Akhmat Grozny'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Portekizli Gedson Fernandes, jeneriklik bir gole imza attı. Takımı 2-0 öndeyken uzak mesafeden klas bir vuruşla fileleri havalandıran Gedson, 3'üncü golü atarak fişi çekti.

ABRAHAM İPTEN ALDI

Ara transferde Aston Villa'nın yolunu tutan İngiliz Tammy Abraham ise çok daha dramatik bir golle sahneye çıktı. Takımının sahasında Sunderland ile 3-3 berabere oynadığı sırada kendini gösteren Abraham, 90+3'te galibiyet golünü atan isim oldu. Aston Villa, Abraham'ın son dakika golüyle Sunderland'i 4-3 mağlup etti.

RAFA ATTI MOURİNHO ÇILDIRDI

Portekiz'de haftanın maçı Sporting Lizbon-Benfica karşılaşmasında parlayan isim ise ara transferde Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva'ydı... 32 yaşındaki yıldız, 1-1 giden maçın uzatma dakikalarında attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, golün ardından sevinçten havalara uçtu...