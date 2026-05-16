Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Mert Irmağı’nda sürdürülen ıslah çalışmalarının ardından bazı vatandaşlar, evlerinde su sızıntılarının başladığını öne sürerek yetkililerden çözüm talep etti.

4 BİNADA 55 HANE

İlkadım ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Mert Irmağı çevresinde yürütülen çalışmalar sonrası su baskını problemiyle karşı karşıya kaldıklarını iddia etti. İlkadım ile Canik ilçeleri arasındaki bölgede devam eden çalışmalarda çakılan fore kazıkların yer altı su akışını değiştirdiğini savunan vatandaşlar, 4 binada bulunan toplam 55 hanenin zemin katlarında su sızıntıları meydana geldiğini belirtti.

‘KOTU DÜŞÜK EVLERE SIZMAYA BAŞLADI’

Apartman sakinlerinden Hasan Gündoğdu, problemin çalışmaların ardından ortaya çıktığını ileri sürerek, "Fore kazıkları çakıldıktan sonra evlerimizi su basmaya başladı. Ondan önce su bir şekilde ırmağa akıyordu. Kazıklar çakıldıktan sonra su gidecek yer bulamayınca kotu düşük olan evlerimize sızmaya başladı. Ayrıca, sorunun çözümü için ilgili kurumlara defalarca başvurduk. Ancak şu ana kadar kalıcı bir çözüm üretilemedi" diye konuştu.

‘EVİMİZDE HUZURLU OTURAMIYORUZ’

Mahallede yaşayan Yahya Sağlam ise yaşanan durumun günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Evimizde huzurlu oturamıyoruz. Bir an önce dere yatağıyla ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

‘KOMŞULAR EVLERİNİ BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI’

Bölge sakinlerinden Hayriye Tontaş da geçmişte yaşanan büyük sel felaketlerinde dahi benzer bir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek, Mert Irmağı çevresindeki çalışmalar sonrasında su baskınlarının başladığını söyledi. Tontaş, alt katlarda yaşayan bazı komşularının evlerini boşaltmak zorunda kaldığını ifade etti. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin incelenmesini ve kalıcı çözüm üretilmesini istedi.

‘ALTYAPI KAYNAKLI OLABİLİR’

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını belirtirken, DSİ 7’nci Bölge Müdürlüğü ise sorunun yüzeysel yağışlar ve altyapı kaynaklı problemler nedeniyle yaşanmış olabileceğini açıkladı.