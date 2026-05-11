Samsung, Mayıs 2026 itibarıyla Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modelleri için yazılım güncelleme desteğini sonlandırıyor. Bu karar ile birlikte söz konusu cihazlar resmi güncelleme döngüsünün dışına çıkmış olacak.

MODELLERİN GÜNCELLEME GEÇMİŞİ

Söz konusu üç model 2022 yılında Android 12 tabanlı One UI 4.0 arayüzüyle piyasaya sunulmuş ve yaklaşık dört yıl boyunca düzenli Android ve güvenlik güncellemeleri almıştı. Galaxy A13 ve Galaxy A23 modelleri bu süreçte iki büyük Android güncellemesi görerek One UI 6 (Android 14) sürümüne kadar yükselirken, Galaxy M33 5G ise daha uzun destek sayesinde One UI 8 (Android 16) seviyesine ulaşmayı başardı. Böylece her üç cihaz da planlanan yazılım destek ömrünü tamamlamış oldu.

3 MODEL GÜNCELLEME ALAMAYACAK

Bu tarihten itibaren Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G kullanıcılarına yeni Android sürümleri ya da kapsamlı sistem iyileştirmeleri sunulmayacak. Cihazlar yalnızca kritik güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik sınırlı güncellemeler almaya devam edecek.