Akıllı telefon pazarındaki sivil modellerinin yanı sıra savunma sanayii için geliştirdiği özel donanımlarla da bilinen Samsung, askeri odaklı ürün gamını yeniliyor. Şirketin, üç yıllık bir aranın ardından Galaxy S26 Tactical Edition (TE) modelini bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi.

Saha operasyonları ve yüksek güvenlikli görevler için optimize edilen bu yeni versiyon, standart tüketici modellerinden farklı teknik özellikler ve güvenlik katmanlarıyla donatılacak.

DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTACAK

Yeni Tactical Edition modelinde en dikkat çeken fiziksel güncellemelerden biri depolama alanında yaşanıyor. Savaş alanındaki veri trafiğinin ve karmaşık harita uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, önceki modellerde 512 GB olan kapasitenin 1 TB’a yükseltileceği belirtiliyor.

Cihazın dış yapısının, askeri standartlarda (MIL-STD-810) dayanıklılık sunan özel kılıf ve montaj aparatlarıyla desteklenmesi bekleniyor.

GECE OPERASYONLARINA UYGUN DİZAYN EDİLİYOR

Galaxy S26 TE, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, yapay zeka destekli bir operasyonel asistan olarak kurgulanıyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre cihaz şu özellikleri içerecek:

-Gelişmiş Gece Görüşü: Gece operasyonlarında görüntüleme kalitesini artıran özel yazılım algoritmaları.

-Taktik Durum Özetleme: Sahadan gelen verileri gerçek zamanlı olarak analiz eden ve kullanıcıya stratejik özetler sunan yapay zeka araçları.

-ATAK Uyumluluğu: ABD ordusu ve müttefik kuvvetler tarafından yaygın olarak kullanılan Android Team Awareness Kit (ATAK) gibi taktik uygulamalarla tam entegrasyon.

ÇİFT KATMANLI ŞİFRELEME

Güvenlik tarafında ise cihazın, Samsung Knox platformu üzerine inşa edilen ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) standartlarını karşılayan çift veri şifreleme sistemini daha da ileriye taşıması bekleniyor. Bu sistem, cihazın kaybolması veya ele geçirilmesi durumunda kritik bilgilerin sızmasını engellemeyi amaçlıyor.

PAZAR PAYINDA BÜYÜK DİLİMİN PEŞİNDE

Savunma sanayiine yönelik akıllı telefon pazarında Japon Panasonic ve ABD merkezli Apple gibi rakiplerle mücadele eden Samsung, halihazırda ABD ordusunun pek çok biriminde aktif olarak kullanılan sistemlere sahip. Şirketin bu yeni hamlesi, askeri teknoloji pazarındaki yerini koruma ve gelişen yazılım ihtiyaçlarına cevap verme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Galaxy S26 Tactical Edition'ın fiyatlandırması ve tam çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yine de Samsung'un bu hamle ile ordu içi telefon kullanımı konusunda pazar payının büyük diliminde gözü olduğu görülebiliyor. Zorlu koşullarda görev yapan askerler ve bazı noktalarda akıllı telefon kullanımına duyulabilen ihtiyacı analiz ederek askeriye üzerinden kar etme amacı olduğu ortaya çıkarılabiliyor.