Samsung Electronics’te şirket yönetimi ile sendika arasında yürütülen maaş görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmaması, 47 binden fazla çalışanın dahil olacağı büyük çaplı grev sürecini beraberinde getirdi. ŞİRKETİN HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ Grevin 21 Mayıs Perşembe günü başlamasının beklendiği ifade edilirken, gelişme sonrasında şirket hisselerinde yüzde 3’lük düşüş görüldü. SENDİKA İLE ŞİRKET ANLAŞMA SAĞLAYAMADI Sendika tarafı, Güney Kore Ulusal Çalışma İlişkileri Komisyonu tarafından sunulan arabuluculuk önerisini kabul ettiklerini açıkladı. Fakat Samsung Electronics’in söz konusu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Sendika sözcüsü Choi Seung-ho, şirketin görüşmelerin sürdürülmesi için ek zaman istediğini ancak daha sonra herhangi bir net karar paylaşmadığını söyledi.

