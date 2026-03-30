Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, 28. haftada Konyaspor'u konuk edecek. Konyaspor'a karşı ligde evindeki son 3 puanını 25 yıl önce, 1991'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, çeyrek asırlık özlemi dindirmek istiyor.
Ligin 20. haftasında deplasmandaki Kasımpaşa galibiyetinin ardından 5 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Kırmızı-Beyazlılar, son olarak ligin 26. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti. Samsunspor'un 27. haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma ise Konferans Ligi maçı nedeniyle ertelenmişti.