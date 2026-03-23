Diyarbakır’da önceki gün Van ve İstanbul’da ise dün yapılan Nevruz kutlamalarına gölge düştü. Nevruz alanlarındaki kutlamalar terör övgüsüne dönüştürüldü.

ÖCALAN’IN MESAJI OKUNDU

35 yıl önce İstanbul’da mağaza yangınına neden olarak 12 kişinin ölümüne sebep olan PKK’lı Çetin Arkaş, ‘kahraman’ gibi kürsüden konuşturuldu ve terör örgütü elebaşı Öcalan’ın hukuki statüsünün netleştirilmesini istedi. Alanda yüzlerce PKK bayrağı ve terörist elebaşı Öcalan’ın posterleri vardı. Hatta 2024’te TUSAŞ’a saldırı düzenleyen teröristlerin bile posterleri açıldı.

On binlerce kişinin katıldığı kutlamada, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın gönderdiği mesaj hem Kürtçe hem de Türkçe olarak okutuldu. Öcalan mesajında “Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralandı” dedi.

SADECE AY-YILDIZ YOK

Kalabalık Apo posterleri taşıdı, PKK’nın bayraklarını taşıdı. Ne terör örgütünün paçavrasına ne de Öcalan’ın posterlerine dokunulmadı. Alanda sadece ay-yıldızlı Türk bayrağı yer almadı. SDG’nin Eş Sözcüsü İlhan Ahmed’in videolu mesajı da yayınlandı.

Terör örgütü PKK’nın İstanbul’daki Çetinkaya mağazasına düzenlediği terör saldırısında 12 vatandaşımızı yakarak öldüren PKK’lı Çetin Arkaş da ‘kahraman’ gibi kürsüde konuşturuldu. 25 Aralık 1991’deki terör saldırısında 8’i kadın, 1’i çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

KAHRAMAN GİBİ KONUŞTU

İmralı’da bir süre Öcalan’ın yanında kalan Arkaş, 33 yıl sonra sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Arkaş, Nevruz’a katılan kalabalığa “Hayatım boyunca bu denli kitlesel Nevruz’u ilk defa yaşıyorum” dedi ve Öcalan’ın hukuki statüsünün netleştirilmesini istedi.

Ankara TUSAŞ’ta 5 can alan katillerin dev posterinin açılması tepki çekti.

TERÖRİSTLERİN POSTERİ

24 Ekim 2024’te Ankara’da TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği eylemin faillerine ait posterler de Nevruz kutlamalarının yapıldığı alanlarda açıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Kahramankazan’da yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralanmıştı.