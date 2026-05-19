İzmir Torbalı'da ihbar üzerine bir şantiye alanına giden polis ekipleri 73 yaşındaki Emine Dönmez'in yanmış cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili 46 yaşındaki Dilek D. gözaltına alındı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

