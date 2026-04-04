Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart'ta yürüttüğü soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, iki kardeşi ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunlardan 57'si gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen Mustafa Bozbey ile 56 kişinin savcılık sorguları sabaha karşı tamamlandı. Aralarında Bozbey'in de olduğu bazı şüpheliler tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

57 şüpheliden, aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de olduğu 30 kişi tutuklandı. Bu kişilerden 11’inin, Turgay Erdem’in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘Rüşvet’ ve ‘Usulsüzlük’ soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi. 27 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bozbey hakkında tutuklama kararı verdi. Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Gürer, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Tutuklanan Bozbey, ilk açıklamasını X hesabından yaptı.

Bozbey şunları yazdı:

Bursa bunu hak etmedi. Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak.

Bursa kazanacak!

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, "Sandıkta kaybedenler, bu kumpaslarla halkın iradesini teslim alabileceklerini sanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki milletin iradesini yok sayanlar, elbet günü geldiğinde yine o iradeyle sarsılacaktır. Başkanımızın yanındayız" dedi.

Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk yine siyasetin gölgesinde kalmış; bir belediye başkanı daha adaletin değil, siyasi bir talimatın hedefi olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e yönelik bu tutuklama, hukuki bir süreçten ziyade millet iradesine yargı yoluyla yapılan açık bir müdahaledir. Sandıkta kaybedenler, bu kumpaslarla halkın iradesini teslim alabileceklerini sanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki milletin iradesini yok sayanlar, elbet günü geldiğinde yine o iradeyle sarsılacaktır. Başkanımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Bozbey, 2019 yılında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinden ayrılmış, beş yıl boyunca herhangi bir görev üstlenmemiş, 31 Mart 2024’te ise partimizin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazanmıştır. Yedi yıl öncesine uzanan bir suç isnadının, yalnızca tanık beyanına dayandırılarak bugün tutuklama gerekçesi haline getirilmesi, Bursa halkının iradesine yönelmiş açık bir kumpastır. Hepimiz biliyoruz ki; Mustafa Bozbey, kendisine yöneltilen açık ve örtülü baskılara rağmen iradesini teslim almaya yönelik hiçbir dayatmayı kabul etmediği için bugün özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Başkanımızın yanındayız. Bu hukuksuzluk sona erene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."