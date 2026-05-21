Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sabri K. (53) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü Sabri K., bu sırada polis ekiplerinin yapmak istediği alkolmetre testini reddetti. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü.
Sürücüye alkolmete testini reddetmekten 150 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Kazaya ilişkin polis incelemesi devam ediyor.