Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen ve kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyada İstinaf kararı henüz açıklanmadı.

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar'ın dün yaptığı paylaşımda istinaf kararının sürpriz şekilde ertelendiğini ve mutlak butlan davasına yönelik kararın mayıs ayında açıklanmayacağını belirtmesi üzerine tartışmalar yeniden alevlenirken, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tartışmalara yönelik dikkat çeken bir yazı paylaştı.

Yandaş yazar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yürütülen 'mutlak butlan' kıskacının siyaseten bir getirisinin olmayacağını belirterek iktidara çağrı yaptı.

CHP seçmeninin katiyen Özgür Özel'i bırakmayacağını ve göreve yeniden getirilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini söyleyen Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"MUTLAK butlanın kısa özeti şu:

*

CHP’yi Özgür Özel ve arkadaşlarının elinden alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline vermek.

*

Böyle bir olay gerçekleşirse şu iki şey olur:

*

- BİR: CHP seçmeni katiyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez.

*

- İKİ: CHP seçmeni katiyen Özgür Özel ve arkadaşlarını bırakmaz.

*

Mutlak butlan...

Ortalığı karıştırır, tartışmaları büyütür, kaosa hiç de mütevazı olmayan bir katkı yapar, iç cepheyi sarsar, lüzumsuz bir enerji israfına yol açar.

Ancak siyasi tabloyu değiştirmez.

*

Yani demem o ki...



Bırakın şu mutlak butlanın peşini."