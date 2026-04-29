“Avrupa Yakası”, “Kavak Yelleri”, “Yalan Dünya”, “Jet Sosyete” ve “Kaderimin Oyunu” gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Sarp Apak, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu, bu deneyimin aslında tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

TOPUK KREMİNİ YÜZÜNE SÜRDÜ

Set yoğunluğunda cildini rahatlatmak için evdeki bir kremi kullanmaya başladığını belirten Apak, “Bengi’nin evde bir kremi vardı, yüzüme sürmeye başladım. İyi geldiğini düşünerek yaklaşık bir yıl kullandım” dedi.

İşin gerçeğini ise daha sonra öğrendiğini anlatan oyuncu, “Bir gün Bengi bana bunun topuk kremi olduğunu söyledi. Ben de şaşırdım kaldım” sözleriyle yaşadığı anı paylaştı.

Sosyal medyada da esprili paylaşımlar yapan Sarp Apak, “Cildimde çatlak yok, belki de bir buluşa imza attım” diyerek takipçilerini güldürdü.

''AYAK RESMİ OLSA...''

Öte yandan gelen yorumlara yanıt veren Sarp Apak, ''Arkadaşlar Fransızca bir şeyler yazıyordu , ayak resmi filan olsa tabi ki kullanmazdım , yine dünya saçması bir konuyla huzurlarınızdayım...'' cümlelerini kullandı.