ABD Adalet Bakanlığı, Jerome Powell hakkında yürütülen ceza soruşturmasını sonlandırma kararı aldı.
Washington DC Başsavcısı Jeanine Pirro, sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada, Fed'in milyarlarca doları bulan bina inşaatı maliyet aşımlarının kurumun iç denetim mekanizması tarafından inceleneceğini belirtti.
Açıklamada, söz konusu maliyet aşımının Amerikan vergi mükellefleri tarafından karşılandığına dikkat çekilirken, müfettişin Fed’i bu konuda sorumlu tutma yetkisine sahip olduğu vurgulandı.
Pirro, bu kapsamda ofisine Powell hakkındaki soruşturmayı kapatma talimatı verdiğini duyurdu.
YENİ BAŞKAN SEÇİLEBİLECEK
Böylece Fed'de beklenen başkan değişimini de belirsizliğe sürükleyen soruşturmanın kapanmasıyla halefin belirlenmesinin önünde engel kalmadı.
Powell'ın görev süresinin 15 Mayıs’ta dolması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ı aday göstermişti.
FAİZ İNDİRİMLERİ GELECEK Mİ?
Warsh’ın gelmesiyle birlikte faiz indirimi yapabileceği söylentileri ortaya atılsa da Warsh, Trump'a faiz indireceğine dair söz vermediğini belirtmişti.
Warsh ayrıca merkez bankasının siyasetten bağımsızlığını da yinelemişti.