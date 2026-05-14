Birleşik Arap Emirlikleri'nin gizlice İran'ın bombaladığının ortaya çıkmasının ardından bir Körfez ülkesinin daha İran hedeflerine karşı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan savaş uçakları İran savaşı sırasında Irak'taki Tahran destekli militanların üslerini bombaladı. Bu saldırının detayları, haftalar sonra ortaya çıktı.

Bu gizli bombardımanlar ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgeye yayılan daha geniş bir askeri yanıtın parçası oldu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar Kuveyt topraklarından da Irak’a misilleme atışları yapıldığını bildirdi.

Körfez genelinde yürütülen bu bombardımanlar çatışma süresince gizli kaldı. Ancak sızan bilgiler, Körfez ülkerinin İran'a karşı savaştığını gösterdi.

İRAN DESTEKLİ MİLİSLERE BOMBA YAĞDIRDILAR

Reuters haber ajansının Iraklı komutanlara ve Batılı kaynaklara dayandırdığı rapor saldırıların detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait jetler, Irak sınırı yakınındaki milis hedeflerini doğrudan vurdu. Kuveyt de bu saldırılara katıldı.

Özellikle Ketaib Hizbullah grubuna ait iletişim merkezleri ile İHA operasyon tesisleri bu saldırılarda tamamen imha edildi.

Nisan ayında gerçekleşen bu saldırılar Irak'ın güneyindeki milis mevzilerini vurdu ve birçok militanın ölümüne yol açtı.

Bir Batılı yetkili saldırıların bir kısmının 7 Nisan tarihindeki ABD-İran ateşkesi civarında gerçekleştiğini ifade etti.

Bu operasyonların ana hedefi Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının yapıldığı noktalar oldu.

Yetkililer bu noktaların bölge güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kuveyt topraklarından Irak'a yönelik en az iki kez roket saldırısı düzenlendiği askeri raporlara yansıdı.

Roketlerin Kuveyt ordusu tarafından mı yoksa oradaki ABD birliklerince mi fırlatıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD ordusu konu hakkında yorum yapmayı reddederken Kuveyt ve Irak hükümetleri de sessizliğini koruyor.