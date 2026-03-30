Orta Doğu’daki savaşın ardından gıdadan akaryakıta birçok üründe zamlar birbiriyle yarışırken iktidar, tırmanan gerilimin faturasını dar gelirliye ödetecek. 38 ülkeden oluşan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), savaşın etkisiyle Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini düşürürken, enflasyon tahminini ise 5.9 puanlık artışla yüzde 26.7’ye yükseltti.

Bu raporu değerlendiren Ekonomist Mustafa Durmuş, “Büyüme yavaşlarken, enflasyon ve işsizlik daha da artacak. İktidar, harcama ve vergi politikalarıyla faturayı emekçilere ödetmeye devam edecek” ifadesini kullandı.

ARJANTİN’İ GEÇİYORUZ

OECD, ABD ve İsrail’in, İran’a karşı başlattığı savaşın gölgesinde küresel ekonomik görünüme ilişkin yeni bir rapor paylaştı. OECD, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3.3, gelecek yıl da yüzde 3.8 büyüyeceğini öngörüyor. Enflasyon tahminlerinde ise çarpıcı bir yükseliş görüldü. OECD, Türkiye’nin enflasyon tahminini 5.9 puanlık artışla yüzde 20.8’den yüzde 26.7’ye çıkardı.

SORUNLAR DERİNLEŞECEK

OECD, gelecek yıl da enflasyonun yüzde 16.9 ile çift haneli seviyelerde kalmayı sürdüreceğini tahmin ediyor. Türkiye, bu yıl da OECD ülkeleri arasında Arjantin’den sonra en yüksek enflasyona sahip olacak. Gelecek yıl ise enflasyonda Arjantin’i geride bırakacağız.

Savaşın etkilerini değerlendiren Ekonomist Durmuş, “Savaş, enflasyon, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunları daha da derinleştiriyor. Büyüme yavaşlarken, enflasyon ve işsizlik daha da artacak. İktidar, asgari ücret zammı gibi zamları en düşükte tutmaya devam ederken, izleyeceği emek karşıtı harcama ve vergi politikalarıyla faturayı emekçilere ödetmeye devam edecek” yorumunu yaptı.

Enerji ve gıda darboğazı, krize dönüşecek

Ekonomist Mustafa Durmuş, Türkiye’nin seçili OECD ülkeleri arasında petrol ve doğalgaz ithalatına en bağımlı 4’üncü, gübre ithalatına en bağımlı 6’ncı ekonomi olduğunu belirtti. Durmuş, Orta Doğu’daki savaştan en olumsuz etkilenecek kesimin dar gelirliler olduğunu vurguladıktan sonra şu değerlendirmeyi yaptı “Türkiye, petrol, doğalgaz ve gübre ithalatı darboğazlarından ciddi olarak etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Büyüme yavaşlarken, enflasyon ve işsizlik daha da artacak. Yaşam maliyeti artışlarından en çok en yoksul emekçiler etkilenecek.” Merkez Bankası ise enflasyonun bu yıl yüzde 18, gelecek yıl ise yüzde 9 olacağını iddia ediyor.