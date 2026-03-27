İsrail savaş uçaklarının İran'a ait altyapı ve tesisleri eş zamanlı şekilde hedef almasının ardından Tahran rejiminin ABD'nin 15 maddelik çerçeve önerisine yanıt verme kararından vazgeçtiği öne sürüldü.
CBS News kanalına açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın sunduğu 15 maddelik anlaşma önerisine İran'ın bugün veya yarın arabulucular üzerinden yanıt vermesini beklendiğini duyurmuştu.
Ancak İran'ın, altyapısına yönelik son saldırıların ardından yanıt verme kararından vazgeçtiği öne sürüldü.