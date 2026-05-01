Ataşehir'de, aracını park ettiği sırada tartıştığı sürücüye kendisini hakim ve savcı olarak tanıttığı belirlenen şüpheli ile tartıştığı kişiye yönelik adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede meydana gelen ve "üzerinde hakim/savcı yazılı bir kart gösterdiği" iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hakim/savcı mesleğine mensup olmadığı tespit edilen İ.E. isimli şahsın aracını park ettiği esnada O.O.G. isimli şahıs ile tartıştığı, tartışma sırasında hakim/savcı yazılı kartı gösterdiği olaya ilişkin olarak 'tehdit', 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından her 2 şüpheli şahıs hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.



'SAVCIYIM' DEDİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI



Başlatılan soruşturma kapsamında, tartıştığı sürücüye kendisini 'savcı' olarak tanıtan ve hakim-savcılar için kullanılan kartı gösteren İ.E.'nin üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.