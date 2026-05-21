Çin Bilimler Akademisi (CAS) Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü ile Heilongjiang Eyaleti Jeoloji ve Maden Kaynakları İdaresi, Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinde ortak bir saha çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda, süper iletkenler ve askeri savunma teknolojilerinde kullanılan stratejik minerallere ulaşıldı.

Uzmanlar, bu kritik bulguların Çin'in küresel mineral tedarik zincirindeki dominant konumunu daha da pekiştireceğini öngörüyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan bu yeni yatakların, uzun süreli donma-çözülme döngüleri sonucunda doğal yollarla oluştuğu saptandı.

KİMYASAL LİÇLEME YÖNTEMİNE GEREK KALMAYACAK

Çin'in güney eyaletlerinde bulunan geleneksel kil yataklarının aksine, yeni keşfedilen kaynaklar çevreye zararlı ve yüksek maliyetli kimyasal liçleme (asitle yıkama) işlemlerini zorunlu kılmıyor. Mevcut güney yataklarında uygulanan eski yöntemler, hem yüksek maliyet yaratıyor hem de elementlerin yüzde 25'inin amorf yapıda kalarak israf edilmesine yol açıyordu.

Yeni keşfedilen rezervlerde ise mineraller monazit ve ksenotim adı verilen bağımsız, ayrışmış parçacıklar halinde bulunuyor. Bu jeolojik yapı, cevherin kayaçtan ayrıştırılması ve saf element üretimi aşamalarını mekanik olarak çok daha basit hale getiriyor.

KÜRESEL ÜRETİMİN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI ÇİN'DE

Güncel ekonomik verilere göre Çin, dünya genelindeki nadir toprak elementleri işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'ını tek başına elinde tutuyor. Küresel ölçekteki toplam nadir toprak elementi üretiminin ise yüzde 60'ından fazlası yine Çin tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu elementler rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar, yüksek performanslı askeri lazerler ve elektrikli araç motorları gibi gelişmiş teknolojilerin imalatında hayati ham madde olarak kabul ediliyor. Nadir bulunmaları sebebiyle "ağır nadir toprak elementleri" sınıfına giren bu mineraller, stratejik savunma sanayisinde küresel pazarın en değerli ürünleri arasında yer alıyor.

REZERV HARİTASI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Doğada saf halde bulunmayan ve normal şartlarda silikat, oksit veya karbonat bileşiklerinin içinde gizlenen bu elementlerin coğrafi dağılımı da değişiyor. Çin'in stratejik ağır nadir toprak kaynakları tarihsel olarak her zaman ülkenin güney bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Kuzeydoğu eyaletlerinde elde edilen son somut veriler, bu değerli madenlerin Asya kıtasında tahmin edilenden çok daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını tescilledi. Yeni rezervlerin devreye girmesiyle birlikte madencilik sektöründe yeşil ve ekonomik bir dönemin başlaması hedefleniyor.